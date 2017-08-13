بينهم سوري .. تركيا : مداهمات تنتهي بمصادرة معدات و القبض على 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ ” داعش ” في غازي عنتاب ( فيديو )

بينهم سوري .. تركيا : مداهمات تنتهي بمصادرة معدات و القبض على 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ ” داعش ” في غازي عنتاب ( فيديو )

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية خمسة أشخاص بينهم سوري في مدينة غازي عنتاب، جنوبي البلاد، للاشتباه بارتباطهم بداعش.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الاعتقال جاء على خلفية حملة مداهمة شملت عدداً من المنازل والمحلات التجارية، والسيارات المشتبه بها.

وأسفرت الحملة عن العثور على أجهزة رقمية (حواسيب، هواتف محمولة، كاميرا، أجهزة انترنت)، تعود لتنظيم الدولة، بحسب الصحيفة.

وتم تحويل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن للتحقيق.