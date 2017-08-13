طبيب أسنان سوري حقق شهرة كبيرة يحصل على الجنسية التركية

قال موقع إخباري تركي، إن السلطات التركية منحت طبيب أسنان سوري الجنسية التركية.

وذكر موقع “ترك برس” أمس السبت، أن الحكومة التركية منحت طبيب الأسنان السوري “علي مارديني” الجنسية التركية، بسبب افتتاحه مركزاً لطب الأسنان عام 2015، في إسطنبول، أصبح مقصداً للكثير من العرب بعد أن كان للسوريين فقط.

وقال الموقع: “بالرغم من كونه طبيباً سورياً لا يتحدث التركية إلا أن ذلك لم يمنع الأتراك من زيارة مركزه الطبي، فبأداوته الحديثة المستوردة من أقوى الشركات الاوروبية، كان باستطاعته علاج المريض دون أن يضطر المريض بالوقوع في خطأ لدى شرحه الحالة”.

وتعمل معه في عيادته عائلته المكونة من والدته هناء الرفاعي وزوجته لجين ربّاع.

وإضافة لعمله في المركز، كان المارديني يقدم على الدوام أبحاثاً ودراسات علمية استفادت منها وزارة الصحة التركية، بحسب الموقع.

ووفق القانون التركي، لا يستطيع السوري الحصول على الجنسية التركية إلا عبر الإقامة لمدة خمس سنوات (إقامة عمل) وهي إقامة مكلفة مادياً ولا يستطيع سوى قلة تحمل تكاليفها، أو عن طريق استثناءات تمنح لرياضيين أو فنانين أو علماء، ولا يمكن للاجئ السوري الحصول على الجنسية التركية مهما طالت مدة إقامته في البلاد، لأنها تندرج تحت مسمى “الحماية المؤقتة”.

أما أشهر الذين سبقوا بانا في الحصول على الجنسية التركية، فهم عازف البيانو تامبي أسعد، وعالم الرياضيات جمال أبو الورد، ولاعب كرة القدم آدم متين.

وكانت تركيا بدأت مؤخراً بمنح الجنسية للسوريين “ذوي الكفاءات”، بحسب التصريحات التركية الرسمية.