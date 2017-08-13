عقاب صقر : بشار الأسد هو أب و أم ” أبو مالك التلي ” .. و معارضون سوريون سيفتتحون مقرات في لبنان

عقاب صقر : بشار الأسد هو أب و أم ” أبو مالك التلي ” .. و معارضون سوريون سيفتتحون مقرات في لبنان

قال عضو كتلة “المستقبل”، النائب اللبناني ​عقاب صقر، إنه لا يعنيه الرد على حملات الافتراء التي تستهدفه على مواقع الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية: “أنا لا أملك جواز سفر قطري والمنشور بالاعلام هو جواز مزوّر وصورة الجندي كشف انه روسي”.

ولفت الى ان هدف الحملة التغطية على الاحداث في ​عرسال​ وما سيزج به الجيش في المرحلة المقبلة، كما ان هناك محاولة للتغطية على ما حصل في عرسال من خلال محاولة زج الجيش والحكومة بعلاقة مع ​النظام السوري​.

ولفت الى ان ​ابو مالك التلي (زعيم جبهة النصرة عرسال والقلمون) ​ كان في السجون السورية متهماً بجريمة قتل​ ومن ثم تم اطلاق سراحه بعفو عام خلال الثورة السورية.

واكد أن أم وأب “ابو مالك التلي” هو بشار الاسد الذي اطلق سراحه عام 2011، وايتام ابو مالك التلي هم ايتام نظام الممانعة”، وسأل هل سيكون هناك دور لابو مالك التلة في ادلب لذلك جرى تهريبه من عرسال؟.

وأكد ان هدف الحملة اليوم هو رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وليس عقاب صقر، وشدد على ان حكومة ​نجيب ميقاتي​ و​حزب الله​ مسؤولة عن انتشار الارهاب لانها لم تعط الضوء الاخضر للجيش للتصدي له.

وشدد على ان الذهاب الى ​سوريا​ خط أحمر “لم ولن نقبل به ولا يحق لأحد ان يتهمنا اننا جماعة قاعدة”، موضحا ان هدف هذه الحملة هو الدخول الى سوريا والتطبيع مع ​الحكومة السورية​ وجيشها ضاربين بعرض الحائط مصلحة ​الدولة اللبنانية​، ولفت الى ان هناك معارضين سيفتحون مقرات في لبنان بصفة شخصية، كما سيكون هناك زيارات من شخصيات لبنانية الى ​المعارضة السورية​ بصفة شخصية.