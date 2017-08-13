لاجئ سوري عائد من ألمانيا : ” الأمن يضع اللاجئين تحت المراقبة .. و الإقامة فيها كالحياة في سجن ” !

13 أغسطس، 2017
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قال اللاجئ السوري السابق في ألمانيا، أحمد البغدادي، إن برلين “ليست ما يحلم به اللاجئون”، وإن إقامته فيها كانت بمثابة “حياة سجين”.

وفي حديث مع وكالة أنباء الأناضول، أضاف البغدادي (33 عاما) إن فكرة العيش في ألمانيا تجذب اللاجئين السوريين، لكن كثيرا مما يُوصف به هذا البلد “عبارة عن وهم” .

كان البغدادي أُصيب في وجهه بنيران قناص، بحي القابون، بالعاصمة دمشق، في 2013، قبل أن يقرر الأطباء استئصال “الأعصاب البصرية” لعينيه، للحيلولة دون تعرضه لشلل.

وبالفعل أجريت العملية الجراحية، لكن ترتب عليها فقدان بصره، لينتقل لاحقا، برفقة والدته، إلى إسطنبول، حيث يقيم شقيقه، لاستكمال علاجه.

لكن الأطباء الأتراك أكدوا له أنه لا يمكن إعادة بصره، ما دفعه للتخلي عن فكرة العودة إلى سوريا؛ حيث جلب زوجته وأولاده للعيش معه في إسطنبول.

ولاحقا، راسل الشاب السوري، أحد المستشفيات الألمانية، لتلقي العلاج هناك، بعد أن تكفل رجل أعمال قطري بتغطية النفقات، لكن القنصلية الألمانية في إسطنبول رفضت منحه تأشيرة دخول.

والحال كذلك، اضطر البغدادي للسفر بطريقة غير شرعية عبر طريق اليونان، مقدونيا، صربيا، كرواتيا، سولفانيا، النمسا وصولا إلى برلين، غير أن الأطباء الألمان أبلغوه أيضا، باستحالة علاجه.

بعدها، قرر الشاب السوري العودة إلى تركيا لأنه كان يشعر فيها بـ”راحة أكثر”، مقارنة بإقامته 7 أشهر في ألمانيا، حيث يسبب “الاختلاف الثقافي” مشاكل كبيرة لعوائل اللاجئين السوريين.

فالأسر السورية اللاجئية في ألمانيا، يضيف البغدادي، لا تستطيع فرض سيطرتها على أبنائها وسط مجتمع مفتح، علاوة على إبعاد السلطات للأطفال عن ذوويهم، لمجرد سماعها بأنهم تعرضوا للضرب ولو بشكل بسيط.

وأبدى امتعضاه من أجهزة الأمن الألمانية التي “تضع اللاجئين تحت المراقبة، خطوة بخطوة، واضطرار اللاجئين للإجابة على الأسئلة التي توجه لهم”.

ويعتقد البغدادي أن “كل شيء في تركيا كان أفضل. أستطيع كلاجئ القيام بكل ما أريده هنا”.

وتابع: “اللاجئون يمكنهم العيش بتركيا، كأي مواطن عادي، بمجدر الحصول على بطاقة تعريفية، أنا سعيد بالعيش هنا”.

وأكد أن العديد من الأسر اللاجئة في ألمانيا ترغب بالعودة، بل أن بعضها عاد بالفعل. (ANADOLU)

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13 رأي على “لاجئ سوري عائد من ألمانيا : ” الأمن يضع اللاجئين تحت المراقبة .. و الإقامة فيها كالحياة في سجن ” !”

  1. ارجو من كل قلبي كل من لم تعجبه المانيا ويستمر على الدوام بالشكوى أن يعود من حيث أتى !

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  3. عادي كتير , ألمانيا جنة و في ناس ما بدهم الجنة , حدا أخو مراقهم ؟ أتمنى احترام رغبات البشر من الذين يمتلكون رغبات مختلفة

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  4. عافاك الله في بصرك
    والله قلت كلاما ذهبا بشأن الأطفال
    وعندك بصيرة اكثر من الذين ببصرون
    أطفال السوريين في المانيا سيضيعون لا شك

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  5. يازلمة صرلنا سنين عايشين بالمانيا وبحياتو ما حدا من الأمن أو الشرطة قلنا مرحبا على اقل تقدير

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  7. لكل يللي سافر لاوروبا و عمل حساباته كم سيدفعون له بالشهر و قرر الذهاب للدوله التي تدفع له اكثر. .. انشالله بيرجعوكن دفش و كرفته لحضن الوطن قريبا . لانه المواطن الاوروبي يدفع الضرائب له و تقاعده و لصحته و لبناء بلده و ليس لناس تشتمه بالسر و تشحذ منه بالعلن …

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    1. شو رأيك تطلع لأوربا تصوت على هذا الشي ؟ باعتبارك بتعرف مصلحة الناس بأوربا أكثر منهم

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  8. تتهنوا بألمانيا يا حلوين…….. فرجوني شطارتكم إذا بتحسنوا تعترضوا على ابسط شيء على المدرسة في أمور تتعلق بالأخلاق و الدين…. بس معلش مشان ه ال 300 يورو كلو بهون مو هيك……..

    ما بدكم بشار الجحش لأني بدكم حرية…………… شو في ب أوروبة غير الحرية الجنسية و حرية تدني الأخلاق فيما يخص العائلة الخ………………….. الواحد فيكم ساكت و ما بيسترجي يحكي شي… مشان ما يسحبو منه الإقامة و يقولو له ما عم تندمج….. اندمجو يابي اندمجو………… لك بشار الجحش أهون منهم………. خلي واحد فيكم يقول للمدرسة ما بدي ابني أو بنتي يروحو الديسكو أو ما بدي بنتي تسبح و تلبس لبس السباحة…………. بس كلو بيهون مشان ال 300 يورو و الجنسية يابي…. اي و مشان الآخرة و يوم القيامة…. لوقتها منشوف لها شي حلة…………..

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  9. قصته كما قصة معظم السوريين الذي أتوا لتركيا البلد الجار المسلم بادئ الأمر ولم تعد تعجبهم عندما سمعوا بالمساعدات الإجتماعية في ألمانيا فباعوا مايملكون و دفعوا دم قلبهم رجال ونساء وأطفال وعجزة و مسنين ليركبوا البلم المطاط وعبروا عدة بلاد أمنة مع غض البصر من أردوغان لإبتزاز أوربا و قبض عليهم ستة مليارات دولار حتى يوقف زحفهم و بقى أهبلوف بورقبة و جماعاته يسرح و يمرح في مدنهم و قراهم بعد أن خفضوا الضغط عليه.

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  10. عافاك الله في بصرك
    والله قلت كلاما ذهبا بشأن الأطفال
    وعندك بصيرة اكثر من الذين ببصرون
    أطفال السوريين في المانيا سيضيعون لا شك

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  11. انا ماشفة من كل هدا شي بكون هن قلعوك
    باخير جاي تحكي ع المانيا شو هل حكي هدا ماشفن منهون اله كل خير

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