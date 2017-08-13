مصادر إعلامية موالية : رجل يقتل و يحرق آخر طلب منه ممارسة الجنس مع شقيقته مقابل عدم تسليمه للشرطة العسكرية !

مصادر إعلامية موالية : رجل يقتل و يحرق آخر طلب منه ممارسة الجنس مع شقيقته مقابل عدم تسليمه للشرطة العسكرية !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن شرطة منطقة الحمدانية في حلب قبضت على رجل قتل آخر وأحرق جثته، بعد أن طلب منه السماح له بممارسة الجنس مع شقيقته، أو أنه سيسلمه للشرطة العسكرية.

ونقلت اثنتان من أكبر الشبكات الإخباري المحلية الموالية في حلب (شبكة أخبار حي الزهراء – شبكة أخبار حلب الشهباء)، عن “وزارة الداخلية”، يوم الخميس الماضي (10/8)، أن قسم شرطة الحمدانية تلقى معلومات تفيد بوجود جثة لرجل تحترق داخل حاوية قمامة، وبعد توجه دورية إلى المكان المذكور، تم إخماد الحريق وكانت الجثة مشوهة بالكامل.

وبعد البحث تبين أن الجثة تعود لـ (م.ع)، وكان برفقة شخص يدعى (أ،ع)، والذي تم القبض عليه فوراً، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على استدراج القتيل وإطلاق النار عليه من بندقية حربية، ثم قام برمي الجثة في حاوية قمامة، وإشعالها بالبنزين.

وادعى القاتل، بحسب المصادر ذاتها، أن القتيل هدده بتسليمه للشرطة العسكرية، إذا لم يسلمه شقيقته لممارسة الجنس معها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم إلقاء القبض على المدعو (ي،هـ)، الذي اعترف أن القاتل اتصل به وطلب منه إحضار البنزين لحرق الجثة، وبتدقيق وضعه تبين أنه متخلف عن الخدمة الاحتياطية، وله سوابق بالسرقة والاتجار باللحوم المجمدة المهربة”.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة المعلومات التي تداولتها الشبكات الموالية، من مصادر مستقلة أو موثوقة.