يضع على صفحته الشخصية صورة لبشار الأسد .. كشف هوية الأمريكي العنصري المتطرف المشتبه به بحادث الدهس في أمريكا

كشفت السلطات الأمريكية، الأحد، عن هوية المشتبه به بحادث الدهس الذي وقع خلال مظاهرة في مدينة تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، فجر الأحد.

المشتبه به اسمه جيمس اليكس فيلدز، ويبلغ من العمر 20 عاما، من مدينة ماومي بأوهايو، وفقا لمارتين كومر من سجن مقاطعة البيرمارلي- تشارلوتسفيل، حيث يحتجز المشتبه به، لافتا إلى أنه تم توجيه تهم القتل من الدرجة الثانية والتسبب بإصابات والفشل بالتوقف بعد حادث أدى لوقوع وفاة.

ويشار إلى أن الحادث أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 32 عاما، كانت تقطع الشارع خلال مظاهرة لمجموعة من النشطاء الذين خرجوا للاحتجاج على مظاهرة للقوميين البيض كانت تقودها جماعات يمينية مثل جماعة “وحدوا اليمين” وجماعات أخرى كانت تطلق شعارات مؤيدة للبيض.

وتناقل مدونون وناشطون صوراً لحسابات فيلدز على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهره حسابه في تويتر وضعه صورة لبشار الأسد كتب عليها “المنتصر (غير المهزوم)”.