يضع على صفحته الشخصية صورة لبشار الأسد .. كشف هوية الأمريكي العنصري المتطرف المشتبه به بحادث الدهس في أمريكا

13 أغسطس، 2017
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كشفت السلطات الأمريكية، الأحد، عن هوية المشتبه به بحادث الدهس الذي وقع خلال مظاهرة في مدينة تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، فجر الأحد.

المشتبه به اسمه جيمس اليكس فيلدز، ويبلغ من العمر 20 عاما، من مدينة ماومي بأوهايو، وفقا لمارتين كومر من سجن مقاطعة البيرمارلي- تشارلوتسفيل، حيث يحتجز المشتبه به، لافتا إلى أنه تم توجيه تهم القتل من الدرجة الثانية والتسبب بإصابات والفشل بالتوقف بعد حادث أدى لوقوع وفاة.

ويشار إلى أن الحادث أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 32 عاما، كانت تقطع الشارع خلال مظاهرة لمجموعة من النشطاء الذين خرجوا للاحتجاج على مظاهرة للقوميين البيض كانت تقودها جماعات يمينية مثل جماعة “وحدوا اليمين” وجماعات أخرى كانت تطلق شعارات مؤيدة للبيض.

وتناقل مدونون وناشطون صوراً لحسابات فيلدز على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهره حسابه في تويتر وضعه صورة لبشار الأسد كتب عليها “المنتصر (غير المهزوم)”.

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8 آراء على “يضع على صفحته الشخصية صورة لبشار الأسد .. كشف هوية الأمريكي العنصري المتطرف المشتبه به بحادث الدهس في أمريكا”

  1. العما شو متطرف .. طلع واحد متطرف كتير لدرجة انو حاطط صورة بشار الاسد .. عموما هيك متخلفين عقليا بحطو صور هتلر او ستالين .. او العرعور او العريفي او بن لادن.. ياللا .. مو كتير بتفرق بامريكا . بتضل نسبة الجرادين ضئيلة لدرجة انو التحكم فيها ممكن بالامن والسلطة ووو.. الموضوع بيختلف في البلاد ذات الغالبية الجردونية ..

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  4. يساري مخبول في كوريا الشمالية التي جعلها جده مزرعة له ورثها لابنه وحفيده وهو في صف بشار الاسد ويميني قاتل من امريكا عدوة كوريا التي تهددها بحرب نووية
    سؤال جدير بالاهتمام ماذا يرى (يميني قاتل ويساري مخبول يضع العالم على شفا الكارثة) في بشار الاسد من مزايا للاعجاب به وسأجيب على السؤال ببساطة كلهم قتلة ويجمعهم كراهية الانسان وحب التدمير

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  5. اللي بيحتّك مع الغربيين( يلي بيحتك مو يلي عازل حاله بأحياءالأجانب) ، بيعرف أنو بشار صار إلو شعبية با عتباره المحارب على الجبهة الأمامية ضد الإرهاب ، الناس دائما مع القوي ،شكرا أيتها المعارضة الغبية .

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  6. إرهابي أسدي مجرم. الأسد أصبح من رموز الإرهاب الدولية وقريبا إن شاء الله سجن من يرفعون صوره ويشبحون باسمه وترحيلهم إلى حضن الوطن.

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  7. سوّد الله وجه هذا الفسد ومن دافع عنه وناصره وآزره….

    حرية للأبـد
    غصباً عن آل الفسـد

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