أردوغان : العلاقات مع برلين ستتحسن بعد الانتخابات الألمانية

ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم السبت أن التوتر مع أوروبا يرجع إلى السياسات الداخلية الأوروبية وأن العلاقات مع برلين ستتحسن بعد الانتخابات البرلمانية الألمانية في سبتمبر أيلول.

وتوترت العلاقات بين أوروبا وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي، جراء حملة تطهير نفذتها أنقرة عقب الانقلاب الفاشل العام الماضي حيث عبرت بعض الدول الأوروبية عن قلقها من نطاق الحملة.

وقال إردوغان في خطاب في مدينة إسبرطة بغرب تركيا بثه التلفزيون على الهواء مباشرة “الانتقاد الأوروبي يتعلق بسياساتهم الداخلية”.

وأضاف “فرنسا والنمسا فعلت ذلك من قبل ونرى أن ألمانيا تتبع الاستراتيجية نفسها. أعتقد أن هذا الوضع سيتحسن بعد الانتخابات” في إشارة إلى الاقتراع الذي سيجري في 24 سبتمبر أيلول وتترشح فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفترة رابعة. (REUTERS)