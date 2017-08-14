إفتتاح منفذ ” عرعر ” الحدودي بين العراق و السعودية بعد 26 عاماً من إغلاقه

إفتتاح منفذ ” عرعر ” الحدودي بين العراق و السعودية بعد 26 عاماً من إغلاقه

أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي، اليوم الاثنين، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين بلاده والمملكة العربية السعودية وبشكل نهائي بعد اغلاق دام لأكثر من 26 عاما .

وقال الراوي ان” الجانبين السعودي والعراقي ،افتتحا ظهر اليوم منفذ عرعر الحدودي غرب بغداد، بشكل دائم ، أمام حركة المسافرين والحركة التجارية ، ما بين البلدين “، مشيرا إلى أن الافتتاح تم بحضور القائم بأعمال السفارة السعودية في العراق عبد العزيز الشمري ،وسفير العراق بالرياض رشدي العاني ،واعضاء بحكومة الأنبار.

وأضاف أن “هناك تنسيقا عاليا بين البلدين، من اجل تأمين تسيير رحلات حجاج بيت لله الحرام وحماية رحلات المسافرين والنقل التجاري بانسيابية عالية بعد اعادة افتتاح المنفذ”.

وأشار إلى أن” الحكومة العراقية خصصت أعدادا كبيرة من قوات الجيش العراقي وقوات حرس الحدود لحماية الطريق الصحراوي المؤدي الى منفذ عرعر، فضلا عن تخصيص أجهزة لمكافحة المتفجرات ، وتسيير طائرات عسكرية ، لكشف العمليات الإرهابية التي قد ينفذها تنظيم داعش الإرهابي” .

يأتي فتح المعبر بعد التحسن الذي طرأ على العلاقات بين السعودية والعراق في اعقاب زيارة وزير خارجية المملكة عادل الجبير للعراق في شهر فبراير/شباط الماضي ثم زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية بعد ذلك بأربعة اشهر . (DPA)