الداخلية السعودية : القبض على سوريين حاولوا تهريب الملايين من الأقراص المخدرة إلى السعودية و الإمارات

14 أغسطس، 2017
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على تويتر انة تم ‏القبض على المتورطين في محاولة تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين بالمملكة ودولة الإمارات وعددهم (11) شخصاً بينهم (10) سوريين وسعودي واحد.

وتم ‏ضبط 6 ملايين قرص في الإمارات، والقبض على المتورطين فيها، وهما سوريا الجنسية.

وأضافت الداخلية، أنه تم إحباط محاولة تهريب 9 ملايين “قرص إمفيتامين”، إلى المملكة، “بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

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رأي واحد على “الداخلية السعودية : القبض على سوريين حاولوا تهريب الملايين من الأقراص المخدرة إلى السعودية و الإمارات”

  1. والله اذا هذا الكلام صحيح الله لا يردهم والى جهنم حطبا واكيد هؤولاء من اتباع ايران

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