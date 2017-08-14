الداخلية السعودية : القبض على سوريين حاولوا تهريب الملايين من الأقراص المخدرة إلى السعودية و الإمارات

الداخلية السعودية : القبض على سوريين حاولوا تهريب الملايين من الأقراص المخدرة إلى السعودية و الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على تويتر انة تم ‏القبض على المتورطين في محاولة تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين بالمملكة ودولة الإمارات وعددهم (11) شخصاً بينهم (10) سوريين وسعودي واحد.

وتم ‏ضبط 6 ملايين قرص في الإمارات، والقبض على المتورطين فيها، وهما سوريا الجنسية.

وأضافت الداخلية، أنه تم إحباط محاولة تهريب 9 ملايين “قرص إمفيتامين”، إلى المملكة، “بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة”.