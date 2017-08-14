تركيا : إصابة خطرة لعامل سوري سقط من شاحنة .. و فنية تخدير تركية تواجدت بالصدفة تنقذ حياته ( صور )

أصيب شاب سوري إصابةً خطيرة بعد سقوطه من على ظهر شاحنة، السبت الماضي، بمدينة بورصة، شمال غربي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري عبد الله الشيخ أحمد (33 عاماً)، والذي يعمل في نقل الأثاث المنزلي، تعرض لإصابة خطيرة، بعد سقوطه من شاحنة أثناء قيامه بعمله.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن سائق الشاحنة كان قد استخدم المكابح بشكل مفاجئ، ما تسبب بسقوط الشاب السوري وسط الطريق.

وصادف سقوط عبد الله مرور فنية التخدير، فاطمة آيدن، والتي تعمل في مستشفى إزنيك الحكومي، حيث سارعت بطلب سيارة الإسعاف، إلا أن إصابة عبد الله الحرجة، وخوف آيدن من تأخر سيارة الإسعاف جعلاها تطلب من المواطنين نقل الشاب إلى الشاحنة لتبدأ بالإسعافات الأولية، كما طلبت من السائق التوجه إلى مشفى إزنيك بأقصى سرعة.

ورافقت آيدن عبد الله منذ لحظة سقوطه وصولاً للمستشفى، في محاولة منها لإنقاذه، حيث يرقد الآن وهو بحالة صحية حرجة.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها للتأكد من السبب الرئيسي للحادثة.