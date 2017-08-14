رئيس الأركان الإيراني يزور تركيا لأول مرة منذ 28 عاماً

يقوم رئيس الأركان الإيراني محمد باقري بأول زيارة رسمية إلى تركيا بعد انقطاع دام 28 عاما على مستوى رؤساء الأركان الإيرانيين.

وسيزور باقري تركيا يوم الثلاثاء القادم للقاء نظيره التركي خلوصي آكار، وأثناء الزيارة سيجرى باقري عددا من اللقاءات الرسمية مع مسؤولين بارزين وقيادات عسكرية وأمنية وسيبحث مع نظيره التركي عددا من القضايا في مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية والتعاون الحدودي.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الأركان الإيراني بعد انقطاع دام 28 عاما. (ZAMAN)