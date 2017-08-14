سلطات النظام تستورد أبقاراً للمرة الأولى منذ 30 عاماً .. و صحيفة تقول إن البلد المصدر هو ألمانيا

سلطات النظام تستورد أبقاراً للمرة الأولى منذ 30 عاماً .. و صحيفة تقول إن البلد المصدر هو ألمانيا

بعد أكثر من 30 عاماً، أي منذ عام 1986، أعلن وزير الزراعة لدى نظام الأسد، أحمد القادري، أن أول دفعة من الأبقار المستوردة “البكاكير عالية الانتاجية”، ستصل إلى سوريا نهاية الشهر الجاري عبر ميناء طرطوس، ليتم توزيعها على الفلاحين المكتتبين على هذه الأبقار.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن القادري أن عدد الأبقار التي سيتم استيرادها وفقاً للعقد الموقع بين الوزارة والجهة المصدرة يبلغ 8 آلاف رأس من الأبقار، موضحاً أن الهدف من استيراد هذه الابقار هو ترميم النقص الحاصل في الثروة الحيوانية وزيادة الطاقة الانتاجية للألبان والأجبان.

وأشار إلى أن توزيع الأبقار على الفلاحين والمربين سيتم عن طريق قروض ميسرة لمدة خمس سنوات، مقدمة من المصرف الزراعي التعاوني.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن استيراد البقر سيتم من أكثر من دولة، لكن الصفقة الحالية ستأتي من ألمانيا، وهي جزء من عقد تم توقيعه مع ألمانيا لاستيراد 16 ألف بقرة، سيصل نصفها خلال الشهر الحالي.

وحول الأسعار والأنواع المستوردة، قالت مصادر الصحيفة: “يبلغ سعر البقرة البكيرة نحو 2450 يورو (2600 دولار)، وتم تعديل شروط الاستيراد لدى وزراة الزراعة، ليشمل القرار استيراد الأبقار الحمراء والبيضاء وعدم اقتصار عملية الاستيراد على نوع فريزان هولشتاين أي الأبيض والأسود”.

وبينت المصادر بأن عدد المكتتبين على الأبقار المستوردة تراجع كثيراً بعد تأخر الاستيراد، ويبلغ عدد المكتتبين نحو 3604 مكتتب، يريدون شراء نحو 4519 بقرة.