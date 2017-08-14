ضحاياه عرفوا بوجوده في ألمانيا عن طريق فيسبوك .. صحيفة : محاكمة سوري متهم بالقيام بعمليات تعذيب وحشية في حلب ( محدث )

ضحاياه عرفوا بوجوده في ألمانيا عن طريق فيسبوك .. صحيفة : محاكمة سوري متهم بالقيام بعمليات تعذيب وحشية في حلب ( محدث )

نقلت صحيفة سويسرية تفاصيل محاكمة من قالت إنه “إبراهيم .أ، أو الذي كان يعرف في سوريا باسم أبو ديب، ويقوم بتعذيب سوريين بشكل وحشي بمدينة حلب”.

وقالت صحيفة “توينتي مينوتن” السويسرية، أول أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحاكمة بدأت منذ أيار الماضي في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدروف، غربي ألمانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد ضحايا إبراهيم تعرف عليه على الفور على أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الضحايا إن إبراهيم قام بتعذيبه بالخراطيم، وقضبان الحديد، والكهرباء، وضربه بشكل وحشي.

وسجلت، بحسب الصحيفة “الكثير من الاتهامات الخطيرة ضد إبراهيم وعصابته المكونة من 150 رجلاً، كانوا قد روعوا حياً كاملاً في حلب بين عامي 2012 و 2014، إضافة لتعذيبهم الكثير من الأشخاص في تلك الفترة”.

ونقلت الصحيفة عن شاهد آخر يبلغ من العمر 27 عاماً ويعيش في هولندا، قوله: ” لقد أعطاني زجاجة، وقال لي إنها مخدر وأنه علي أن أشربها ولكن تبين أنها كانت فقط مياه ، ثم شرعوا في حياكة جسمي، لقد كانوا يقومون بتخيطي مثل قميص أو بنطال”.

وذكر شاهد آخر (42 عاماً)، ويعيش في السويد أن العصابة قامت بربطه بإحكام حول طاولة، ثم قاموا بضربه بالسلاسل على القدمين.

بدوره، وصف محامي إبراهيم، مارتن هينسينغ، المحاكمة بالمعقدة، وأنها قد تستغرق سنوات، وأضاف أنها محاولة للوصول إلى الحقيقة على النمط الألماني.

وقامت وحدة خاصة باعتقال إبراهيم في السادس من نيسان، عام 2016، حيث وجه له الادعاء العام تهم ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي، واختطاف، وابتزاز.

ومن المتوقع أن يواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة.

متابعات

صحيفة “دي فيلت” الألمانية قالت إن “ابراهيم تابع لجماعة غرباء الشام”، وهي جماعة كانت محسوبة على الجيش الحر في حلب، ومشهورة بتجاوزاتها الكبيرة.