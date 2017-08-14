مسؤول سوداني : لا نتساهل في منح الجنسية للسوريين .. و هذا ما نفعله قبل منح أحدهم إياها

مسؤول سوداني : لا نتساهل في منح الجنسية للسوريين .. و هذا ما نفعله قبل منح أحدهم إياها

قال وزير الداخلية السوداني، حامد منان، الإثنين (7/8)، إن بلاده “لا تتساهل” في منح جنسيتها للسوريين.

وأضاف الوزير “منان”، في تصريحات لقناة “النيل الأزرق” (حكومية)، أن “السوريين في البلاد يحصلون على الجنسية السودانية بناء على قرار رئاسي بعد عدد من الإجراءات”.

وأشار إلى أن هناك لجنة في وزارة الداخلية تدرس طلبات السوريين الذين يتقدمون من أجل الحصول على الجنسية السودانية، وتتخذ قرارها بمنحه الجنسية بعد التأكد أن مقدم الطلب “لا يشكل أي تهديد أمني”.

وأكد الوزير السوداني أن بلاده ترحب بالسوريين على أراضيها وتقدر الظروف الطارئة التي دفعتهم للخروج من سوريا.

ووجه نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، اتهامات لحكومة بلادهم بالتساهل في منح الجنسية السودانية للاجئين السوريين.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي السودانية نحو 250 ألف لاجئ يقيم معظمهم في العاصمة الخرطوم، بحسب تقديرات لجنة “دعم العائلات السورية في السودان”، التي يديرها سوريون بهدف تقديم المساعدة لمواطنيهم. (ANADOLU)

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