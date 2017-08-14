مقتل شرطي تركي طعناً بسكين شخص يشتبه بانتمائه لداعش في إسطنبول

افادت وسائل اعلام تركية، الأحد، بان شرطيا طُعن حتى الموت الاحد قرب مركز للشرطة باسطنبول بيد شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش.

وذكرت وكالة انباء الاناضول ان المهاجم، الذي يُشتبه بانه كان يعد لتنفيذ تفجير انتحاري، قُتل برصاص قوات الامن بعد اقدامه على طعن الشرطي.

من جهتها، اشارت وكالة انباء دوغان الى ان المعتدي كان قبلَ تنفيذه لعملية الطعن حوالى الساعة 11,00 (20,00 ت غ) محتجزا داخل سيارة للشرطة التي كانت تنقله الى مركز تابع لها عندما حصلت الوقائع. ولم يتضح بعد كيف تمكن الرجل من الاحتفاظ بسكين رغم انه كان محتجزًا في سيارة الشرطة.

وقالت وكالة دوغان ان الشرطي الذي تعرّض للطعن توفي متأثرا بجروحه بعد نقله من المكان بسيارة اسعاف.

وكانت السلطات اعلنت السبت عن اعتقال خمسة أعضاء تشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش، بينهم 4 في غرب اسطنبول، وآخر كان يجري بحسب وكالة الاناضول مهمة استطلاعية بأنقرة من اجل ارتكاب هجوم. (AFP)