نصر الله : أمريكا لا تستطيع أن تمس عزم المقاومة

14 أغسطس، 2017
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قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الأحد إن الإدارة الأمريكية لن تقدر على إلحاق الضرر بجماعته رافضا العقوبات والتهديدات الأمريكية ضد حزب الله المدعوم من إيران.

وفي خطاب تلفزيوني احتفالا بالذكرى السنوية الحادية عشرة على انتهاء حرب العام 2006 مع إسرائيل قال نصر الله إن الإدارة الأمريكية لا “تستطيع أن تمس من عزم المقاومة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إن حزب الله “تهديد” للشعب اللبناني والمنطقة برمتها.

وقدم مشرعون أمريكيون في الشهر الماضي تشريعا يهدف إلى زيادة العقوبات على جماعة حزب الله بفرض مزيد من القيود على قدرتها لجمع أموال وتجنيد أفراد وبزيادة الضغوط على البنوك التي لها نشاط مع الجماعة. (REUTERS)

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3 آراء على “نصر الله : أمريكا لا تستطيع أن تمس عزم المقاومة”

  1. كلب حراسة لحدود أسرائيل
    طبعا هذا الأرهابي المجوسي الشيعي هو مجرد كلب حراسة لحدود أسرائيل فكيف لأمريكا أن تمس هذا الكلب وهو يحرس الحدود مع بشار الأرهابي والذي هو أيضا مجرد كلب للحراسة لهم

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  2. الله يلعن لحيتك المعفنة ياطائفي يا وسخ . . أمريكا قاعدة تمنع دول الشرق والغرب من تسليح المعارضة . . ولسه بيجي حيوان متلك ليقول هال الأسطوانة المشروخة

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  3. هات ذقنك اعملها مكنسة يا ابن المتعة يا ولد خمنئي طز في شرفك وشرف العاهرة بشورة المهتوكة وطز في الممايعة تبعك

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