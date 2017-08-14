وزير أردني : فتح معبر بين سوريا و الأردن مصلحة مشتركة .. و نرفض وجود ميليشيات طائفية على الحدود

وزير أردني : فتح معبر بين سوريا و الأردن مصلحة مشتركة .. و نرفض وجود ميليشيات طائفية على الحدود

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الأحد، إن في فتح المعبرين بين سوريا والأردن مصلحة مشتركة للبلدين.

وأضاف المومني، في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد في دار رئاسة الوزراء، أن السلطات الأردنية تريد أن نكون متأكدة من أن الأمور الأمنية تسير بالاتجاه الصحيح في سوريا، ليس فقط عند المعبر وإنما أيضا الطريق الدولي ما بعد المعبر.

وشدد الوزير الأردني، بحسب صحيفة الغد الأردنية، على أن وجود أي ميليشيات طائفية على حدود المملكة أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أن عمّان ستتخد الإجراءات الضرورية للتأكد من أمن واستقرار الحدود.

وحول التقارير التي تتحدث عن سيطرة القوات النظامية على الحدود الجنوبية، قال المومني إن من المبكر الحكم على هذه التقارير، مشيرا إلى عدم ورود أي معلومات ميدانية.