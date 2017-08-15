” أستاذة الفقه ” ملكة زرار توضح ” حكم تعري الزوجين أثناء العلاقة الحميمية ” ! ( فيديو )

قالت الدكتورة ملكة زرار، استاذة الفقه المقارن، إنه ليس من المستحب أن يتعرى الزوجين أثناء العلاقة الحميمية بدون غطاء، لافته إلى أن هناك أزواج تستحي من بعضهم البعض.

وأضافت “زرار”، خلال لقائها ببرنامج “عم يتساءلون”، المذاع على فضائية “ltc”، وفق ما اوردت صحيفة بوابة الفجر، إنه من الطبيعي أن يستحي الرجل من زوجته حتي مماته وانها مع هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن الحياء لدى المرأة مرتبط بتربيتها وبيئتها ومن الطبيعي أن تظل المرأة تخجل من زوجها حتى بعد زواج لمدة 10 سنوات.

وتابعت أن هناك الكثير من النساء يرفضون العلاقة الجنسية وهناك إضاءة في غرفة النوم وهو أمر منطقي، قائلة: “هناك فرق بين البهائم والانسان”.