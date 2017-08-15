الجيش الحر يسقط طائرة حربية لجيش بشار الأسد و يلقي القبض على الطيار ( صور )

الجيش الحر يسقط طائرة حربية لجيش بشار الأسد و يلقي القبض على الطيار ( صور )

أسقط الجيش الحر طائرة حربية لجيش بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، في ريف السويداء.

وأعلن “جيش أسود الشرقية – قوات الشهيد أحمد العبدو”، عن إسقاط طائرة حربية من طراز “ميغ 21″، في منطقة وادي محمود في ريف السويداء الشرقي.

وبث الجيش صوراً لحطام الطائرة وللحظة إلقاء القبض على الطيار الذي ظهر مصاباً إصابة طفيفة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر معارضة أن الطيار يدعى “علي الحلوة”، وهو برتبة رائد، وينحدر من منطقة تلكلخ بريف حمص.