الكشف عن عدد السوريين الذين غادروا ألمانيا منذ بداية العام 2017

15 أغسطس، 2017
2

كشفت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، عن عدد السوريين الذين غادروا ألمانيا، منذ بدء العام 2017.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على تويتر، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “وفقاً لمعلومات الحكومة الاتحادية، فقد غادر ألمانيا في النصف الأول من عام 2017، 3755 سوري”.

وتختلف الأسباب التي تدفع السوريين لمغادرة ألمانيا التي وصلها مئات الآلاف منهم، والعودة إلى سوريا أو دول الجوار، وأبرزها الحصول على إقامة السنة، التي لا تسمح لهم بلم شمل عوائلهم.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأيان على “الكشف عن عدد السوريين الذين غادروا ألمانيا منذ بداية العام 2017”

  1. تخيلو مكاتب الدولة و المحاكم لها حساب تويتر لدينا و ترد بكل بساطة على المواطنين ؟ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.