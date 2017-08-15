الكشف عن عدد السوريين الذين غادروا ألمانيا منذ بداية العام 2017

الكشف عن عدد السوريين الذين غادروا ألمانيا منذ بداية العام 2017

كشفت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، عن عدد السوريين الذين غادروا ألمانيا، منذ بدء العام 2017.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على تويتر، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “وفقاً لمعلومات الحكومة الاتحادية، فقد غادر ألمانيا في النصف الأول من عام 2017، 3755 سوري”.

وتختلف الأسباب التي تدفع السوريين لمغادرة ألمانيا التي وصلها مئات الآلاف منهم، والعودة إلى سوريا أو دول الجوار، وأبرزها الحصول على إقامة السنة، التي لا تسمح لهم بلم شمل عوائلهم.

Ähnliche Daten stellt auch die Bundesregierung zur Verfügung. So sind im ersten Halbjahr 2017 3755 Syrer aus DEU ausgereist. — BMI (@BMI_Bund) 14 August 2017