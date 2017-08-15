اللاذقية : مسلح يقتحم شركة حوالات بالقرب من مركز قيادة الشرطة و يسرق الملايين و يغادر !

اللاذقية : مسلح يقتحم شركة حوالات بالقرب من مركز قيادة الشرطة و يسرق الملايين و يغادر !

قالت وسائل إعلام موالية، الثلاثاء، إن شخصاً أقدم على اقتحام مكتب شركة حوالات في اللاذقية، وسرق الملايين، قبل أن يغادر بأمان.

وأفادت المصادر الموالية، أن المسلح اقتحم مركز شركة العنكبوت للحوالات المالية في شارع ٨ آذار، أمام مستشفى الأسد الجامعي، بالقرب من قيادة شرطة اللاذقية، في الساعة التاسعة صباحاً.

وفي التفاصيل، فقد ترجل المسلح من سيارته، ودخل المركز وسرق الملايين ثم غادر، وتضاربت الأنباء حول المبلغ الذي قام بسرقته، وتراوحت بين 13 – 15 – 18 مليون ليرة سورية.

ونقل الإعلام الموالي عن مصادر لم يسمها أن “المعطيات تشير إلى أن هناك تواطؤاً من قبل المركز، كون الحادثة جرت بسلاسة، والمبلغ كان جاهزاً، حيث لم تأخذ العملية سوى دقائق”.

وأضافت المصادر أن “المسلح قام بحبس موظفة وموظف بالحمام، قبل أن يأخذ المبلغ ويغادر .. وكان السارق توجه فوراً إلى الكاميرات، وفكها، ومن ثم توجه إلى الذواكر الخاصة بتخزين الصور والتي كان يعرف مكانها مسبقاً، وقام بسرقتها، وكل ذلك جرى خلال أقل من عشر دقائق، في ظل غياب أي عناصر أمن خاصة بالشركة (سكيوريتي)”.

والتقطت كاميرات مستشفى الأسد صوراً لعملية السرقة، إلى جانب صور للسيارة والمسلح.

ولم يذكر الإعلام الموالي الإجراءات التي اتخذتها سلطات النظام في المدينة، بعد الحادثة.