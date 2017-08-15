رئيس الحكومة المؤقتة : ” الجيش التركي يعتبر مصدر أمن لنا و في حال قدومه إلى منطقتنا فإن الشعب سيحتضنه دون تردد “

رئيس الحكومة المؤقتة : ” الجيش التركي يعتبر مصدر أمن لنا و في حال قدومه إلى منطقتنا فإن الشعب سيحتضنه دون تردد “

افاد رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، ان الجيش التركي يعتبر “مصدر أمن” لهم ، و قال: “الشعب السوري يحتضن الجيش التركي دون أي تردد”.

وقال جواد أبو حطب: “شعب ادلب يقاوم الغزو الخارجي من قبل روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية بقدر استطاعته، الا ان الجيش التركي يعتبر مصدر أمن لنا و في حال قدومه الى منطقتنا فان الشعب سيحتضنه دون تردد”.

وأضاف لصحيفة “يني شفق” التركية: “نواجه محاولات تقسيم سوريا من قبل القوى المظلمة. وقد سلطت بؤر الشر هذه أنظارها على ادلب. لذا فان تركيا تعتبر أهم مصدر أمن بالنسبة لنا خلال هذه المسيرة”.

ولفت أبو حطب الانتباه الى ان أي هجوم يستهدف ادلب سيكون أكبر كارثة تشهدها سوريا و قال: “أي حل لا يتضمن تركيا قد يزيد من عمق الأزمة الانسانية في المنطقة”.

وأردف قائلا: “المنظمات الشيعية التي تدعمها ايران و الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و منظمة بي كي كي الارهابية تعتبر خطرا على الشعب السوري و عدوه”.

وفي هذا الاطار قيم أبو حطب الحل الدائم على ان يكون في اطار خطة تضم تركيا، و قال: “الجيش التركي كان حاميا لنا و صديق لنا وفقا للقيم الانسانية”

واشار إلى ان الحكومة السورية المؤقتة مستعدة لدعم أي قرار تتخذه تركيا بخصوص ادلب، و قال: “ستتعزز أواصر الأخوة بيننا في حال استطاعت تركيا مساعدة الشعب السوري في مواجهة كارثة جديدة في ادلب”. (TRT)