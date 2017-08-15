من 300 ألف دولار شهرياً إلى حد التوقف .. صحيفة : قطر تقلص تمويل الائتلاف السوري المعارض

15 أغسطس، 2017
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نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن “مصادر سورية معارضة”، أن قطر قلصت تمويل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، الأمر الذي دفع بالأخير لإجراء تغييرات في حساباته وتمويل مكاتبه في إسطنبول والخارج ودفع بالموظفين إلى «العمل التطوعي».

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إنه كان يصل إلى حساب مصرفي في تركيا مبلغ من قطر في حدود 300 ألف دولار شهرياً، ثم بدأ في التراجع بين 230 و270 ألفاً.

وأضافت، نقلاً عن المصدر الذي لم تسمه، أنه بعد انتخاب رياض سيف رئيساً لـ«الائتلاف» وصل مبلغ يكفي لشهر واحد، مع تراجع يقترب من حد التوقف.

ونوقشت «الأزمة المالية» في اجتماعات «الائتلاف» في تركيا, حيث جرى خفض عدد الموظفين في مكاتبه في الخارج وتشجيع ممثليه وموظفيه على العمل التطوعي.

وقال «الائتلاف» في بيان أمس إنه لم يطلب من الحكومة الفرنسية إغلاق مكتبه وإن «الممثلية تقوم بواجباتها المعتادة، وهي على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية والرئاسة الفرنسيتان».

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3 آراء على “من 300 ألف دولار شهرياً إلى حد التوقف .. صحيفة : قطر تقلص تمويل الائتلاف السوري المعارض”

  1. مو مشكلة .. اساسا جماعة الائتلاف عم يشتغلوا بالمعارضة كهواية وعندهم المبادئ اهم شي .. طبعا التمويل القطري مفيد مشان موضوع السهرات الثورية دفع مصاريف اجازات ضباط الثورة في المنتزهات والفنادق التركية . بس اهم الشي انو المبادئ الجردونية رح تظهر علنا وبشكل واضح بعد قطع التمويل ..

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  2. احسن خبر من شان هالبغال الي تعامولوا مع الثورة على انها فرصة عمل يحلوا عن سما الثورة اصلا لم يخرب الثورة الا المال القادم من الخليج
    كان الشباب الطيبة يفلحوا شهر كامل بالبنان مقابل 300 دولار تركوا لبنان وصاروا امراء حرب و الدولارات تاتي من الخليج و لا توجد رغبة لايقاف البزنس الذي فتح بيوت كثير من العواطلية بالأئتلاف

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