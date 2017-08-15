وزير إعلام بشار الأسد : سوريا​ لا يمكن أن تهزم و لا يمكن أن تكسر و ​الشعب السوري​ لا يمكن أن يموت

وزير إعلام بشار الأسد : سوريا​ لا يمكن أن تهزم و لا يمكن أن تكسر و ​الشعب السوري​ لا يمكن أن يموت

قال وزير إعلام بشارالأسد، محمد ترجمان،​ إن “​سوريا​ لا يمكن أن تهزم ولا يمكن أن تكسر و​الشعب السوري​ لا يمكن أن يموت”.

وأشار ترجمان، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية، إلى أن “محور المقاومة والإعلام المقاوم استطاع ان يفوز في معركة الكلمة ولو بالنقاط وأن الامور في النهاية تقاس بالنتائج، والنتائج اليوم أصبحت واضحة أمام الجميع”.

ونوه إلى “الإعلام الآخر، ووسائله التي ترضخ اليوم تحت ضغط الحقيقة، وضغط ما يجري في سورية حيث انكشفت كل الحقائق، وانكشف كل التزييف الذي كان يحاك ويدار ضد سورية والمنطقة بمجملها”، مشيراً إلى أن “الشعب السوري عانى كثيرا نتيجة الحرب وقدم الكثير من الشهداء والجرحى، ونتيجة ما اعتبره تدخلاً سافلاً من قبل بعض الدول التي أرادت أن تطفئ نور الحضارة ودور سورية الحضاري، وأرادت أن تنهي دور سورية كقلب للمقاومة، واعتبر كل هذه المآرب التي أرادتها الدول أصبحت تحت أقدام ​الجيش السوري​ والمقاومة والاصدقاء”.