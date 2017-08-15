وزير داخلية ألمانيا يدعو لتشديد منح التأشيرات على الدول التي لا تستقبل مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم

وزير داخلية ألمانيا يدعو لتشديد منح التأشيرات على الدول التي لا تستقبل مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إن الدول التي ينتمي إليها اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم ما تزال مطالبة بتحسين تعاونها مع ألمانيا لتسهيل إعادة من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأكد دي ميزير في تصريحات خاصة لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أول أمس الأحد “في الغالب لا يكون من السهل أن تعترف بلدان المنشأ بطالبي اللجوء المرفوضين بصفتهم مواطنيها وليس من السهل أيضا أن تكون مستعدة لاستعادتهم”. ولكنه أشار إلى تحقيق تحسينات كبيرة بالفعل في هذه النقطة لاسيما مع الدول المغاربية.

ودعا دي ميزير مجددا لتشديد سياسة منح التأشيرات من أجل الضغط على بلدان المنشأ -إذا لزم الأمر- لدفعها إلى مزيد من التعاون في استقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم.

وقال وزير الداخلية الألماني “أي دولة لا تستقبل مواطنيها لا يمكنها توقع أن نعامل الطبقة الحاكمة بها بود عند إصدار تأشيرة”، وتابع قائلا” أناشد هنا أيضا الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الضغط”.

وغالبا ما يصعب إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية لا سيما بسبب نقص مستندات لازمة لذلك، وهو ما يفرض تعاون أكثر مع من بلدان الأصل. (DPA)