أحدهم مسؤول في مؤسسة حكومية صدمه قطار ! .. خمس حوادث سير في طرطوس في يوم واحد ينتج عنها ضحايا (صور)

أحدهم مسؤول في مؤسسة حكومية صدمه قطار ! .. خمس حوادث سير في طرطوس في يوم واحد ينتج عنها ضحايا (صور)

في مصادفة مأساوية قل نظيرها، شهدت طرطوس، يوم أمس الثلاثاء، 5 حوادث مرورية، نتج عنها ضحايا وجرحى، أحدهم مسؤول في مؤسسة حكومية، اصطدم قطار بسيارته.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، في وسائل إعلام وشبكات إخبارية محلية موالية، فقد وقع الحادث الحادث الأول بالقرب من معمل الإسمنت في طرطوس.

وكان “معاون مدير عام إسمنت طرطوس”، بهجت زلخة (الصور أدناه)، يحاول عبور “ممر للقطار”، بسيارته، إلا أن قطاراً لشحن الحبوب من طرطوس إلى شنشار، صدمه.

ونقل زلخة (56 عاماً) إلى مستشفى الباسل في طرطوس، إلا أنه وصل متوفياً، جراء الإصابات التي لحقت به.

ووقعت الحادثة الثانية في قرية السودا، حيث تسبب حادث سير بوفاة شاب وفتاة، (ماهر سليمان 28 عاماً – زينب عثمان 24 عاماً / الصورة أدناه)، أما الثالثة فوقعت بالقرب من حاجز المستشفى العسكري، بين سرفيس وسيارة من طراز “مازدا”، ونجم عنها إصابات وأضرار مادية.

وعلى أوتوستراد طرطوس اللاذقية – طرطوس، اصطدمت جبالة وسيارة شحن وبولمان، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام موالية، دون تحديد عددهم على وجه الدقة.

أما الحادث الأخير فوقع على مفرق دوير الشيخ سعد، بين سيارة أجرة وسرفيس، وانتهى بنقل سائق سيارة الأجرة المصاب إلى المستشفى.