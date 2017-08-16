أطفال سوريون يدهشون الأتراك عبر السباحة بـ ” سترة نجاة ” لا مثيل لها ! ( صور )

انتشرت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في تركيا، صور طريفة لأطفال سوريين ابتكروا ستر نجاة لا مثيل لها.

وقالت قناة “سي إن إن ترك”، الأربعاء، إن درجات الحرارة المرتفعة دفعت الأطفال للسباحة في مياه خليج إزمير بمنطقة “ألسانجاك”، إلا أن خوفهم من الغرق في المياه العميقة دفعهم لاستخدام عدد كبير من العبوات البلاستيكية كستر للنجاة.

وأضافت القناة، بحسب ما ترجم عكس السير: “مثل هذه الأخبار تنتهي عادة نهاية حزينة، إلا أن الأطفال الأربعة الذين لا يجيدون السباحة جيداً، ابتكروا طريقة مثيرة للاستمتاع دون خوف من الغرق”.

وقفز الأطفال داخل المياه بعد أن قاموا بوضع “عبوات (قناني) بلاستيكية”، داخل ملابسهم، لتساعدهم على الطفو.

وختمت الصحيفة بالقول إن مواطنين أتراك تواجدوا في الجوار، دهشوا لرؤية ما يفعله الأطفال، وقاموا بتحذيرهم من خطورة السباحة بهذا الشكل، بسبب عمق مياه الخليج.