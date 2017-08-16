إسرائيل تكشف عن مصنع إيراني لصواريخ سكود في سوريا ( صور )

نشرت شركة “إمجيست” المشغلة للقمر الصناعي الاسرائيلي “إيروس بي” الثلاثاء لأول مرة صور مصنع لانتاج صورايخ “سكود” داخل الاراضي السورية.

ومن تحليل الصور التي بثتها القناة الثانية الاسرائيلية تبين ان المصنع بني في وادي جهنم قرب مدينة بانياس قرب سواحل شمال غرب سوريا يحاكي مصنع انتاج الصواريخ الايرانية في طهران.

المصنع الايراني الذي يمكن أن تخزن فيه الصواريخ والاسلحة تحت الارض، بدأ بناؤه العام الماضي وفقا لتحليل الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية للصور، ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

كما تظهر الصور كثبانا رملية من اجل حماية المباني قيد الانشاء حاليا ويشارك فيها خبراء من ايران.

المصادر الاستخباراتية قالت ان الصور تثبت ما قاله رئيس الموساد الأحد الماضي يوسي كوهين امام جلسة الحكومة الاسبوعية من ان خسارة تنظيم الدولة الاسلامية لمواقعه والأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا تقوم ايران وأذرعها مثل تنظيم حزب الله في لبنان والعراق واليمن بملء هذا الفراغ. (euronews)