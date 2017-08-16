السعودية تستأنف مشروعاً فندقياً ضخماً في مكة

تستأنف السعودية العمل في أبراج كدي في مكة المكرمة، أحد أكبر المشروعات الفندقية في العالم، والذي أدت صعوبات مالية إلى توقف أعمال البناء فيه عام 2015.

ويضم المشروع حين استكماله حوالى عشرة آلاف غرفة و70 مطعماً وعدة مهابط للطائرات الهليكوبتر.

ويشير تجدد خطط المشروع الذي تموله الحكومة إلى استعداد الرياض مجدداً للإنفاق على مشروعات تنمية اقتصادية استراتيجية في قطاعات، مثل السياحة وبما يعطي دفعة إيجابية لمجموعة بن لادن السعودية التي تقود أعمال الإنشاءات في المشروع.

وأبلغت مصادر مطلعة (طلبت عدم كشف هويتها) «رويترز» أن مقاولي الباطن تلقوا طلبات لتقديم عروض الأسعار إلى مجموعة بن لادن بحلول منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل. (REUTERS)