السعودية تستأنف مشروعاً فندقياً ضخماً في مكة

16 أغسطس، 2017
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تستأنف السعودية العمل في أبراج كدي في مكة المكرمة، أحد أكبر المشروعات الفندقية في العالم، والذي أدت صعوبات مالية إلى توقف أعمال البناء فيه عام 2015.

ويضم المشروع حين استكماله حوالى عشرة آلاف غرفة و70 مطعماً وعدة مهابط للطائرات الهليكوبتر.

ويشير تجدد خطط المشروع الذي تموله الحكومة إلى استعداد الرياض مجدداً للإنفاق على مشروعات تنمية اقتصادية استراتيجية في قطاعات، مثل السياحة وبما يعطي دفعة إيجابية لمجموعة بن لادن السعودية التي تقود أعمال الإنشاءات في المشروع.

وأبلغت مصادر مطلعة (طلبت عدم كشف هويتها) «رويترز» أن مقاولي الباطن تلقوا طلبات لتقديم عروض الأسعار إلى مجموعة بن لادن بحلول منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل. (REUTERS)

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رأي واحد على “السعودية تستأنف مشروعاً فندقياً ضخماً في مكة”

  1. تشويه معماري اجرامي لمكة المكرمة ، تصميم لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بموقع وتراث هذه المدينة يلتحق ببرج الساعة الشيطاني الذي يطغى على الكعبة فقط لغرض جمع المال ثم يدعون انه وقف وماهو بالوقف انما ماركات فندقية عالمية كالفيرمونت تسهر على جمع المال ،ثم لا ادري أي من الحجاج الفقراء يستطيع دفع تكلفة ليلة واحدة (2000 ربال في ليلة واحدة لو حجزت بعد أشهر ) سوى عرباننا الخليجيين العالة الحفاة اللذين لا يقدسون سوى الفلس والدرهم واخوانهم المسلمين يموتون قهرا وفقرا (تعس عبد الدينار) .

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