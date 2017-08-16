دير الزور : تنظيم ” داعش ” يعتقل عشرات الفارين من التجنيد الإجباري في صفوفه

دير الزور : تنظيم ” داعش ” يعتقل عشرات الفارين من التجنيد الإجباري في صفوفه

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء أن ميليشيا تنظيم “الدولة الاسلامية” اعتقلت عشرات الشبان في شرق سوريا الذين كانوا يفرون من التجنيد الإجباري الذي فرضه التنظيم .

وأوضح المرصد أنه تم احتجاز الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 عاما في مدينة الميادين التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الاسلامية” في ريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد إن مسلحين من التنظيم بدأوا في الدعوة إلى التجنيد الاجباري في دير الزور الاسبوع الماضي خلال خطبة صلاة الجمعة وكذلك عبر مكبرات الصوت والمنشورات.

ودفعت هذه الخطوة العديد من الرجال للتوجه إلى مناطق في ريف حلب والحسكة، حيث توجد مخيمات لإيواء الأشخاص الفارين من كل من دير الزور والرقة. (DPA)