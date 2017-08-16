رئيس حكومة بشار الأسد يعفي مدير مطار دمشق الدولي خلاله تلقيه ” شكوى لايف ” من إحدى المسافرات ( فيديو )

أعفى رئيس وزراء بشار الأسد، عماد خميس، مدير مطار دمشق الدولي، باسل معدنلي، بسبب شكوى مقدمة من مسافرة، خلال زيارة له إلى المطار.

وقالت وسائل إعلام موالية، الثلاثاء، إن خميس أجرى زيارة للمطار بهدف الاطلاع على التحضيرات الجارية لمعرض دمشق الدولي، والخدمات التي يقدمها خلال فترة المعرض.

ونشر الإعلام الموالي مقطعاً مصوراً يظهر سيدة وهي تشتكي لخميس من سوء الخدمات المقدمة في المطار، واضطرارها لنقل أمتعتها بنفسها دون أن تتلقى أية مساعدة.

وإثر شكوى المسافرة أعفى خميس مدير مطار دمشق الدولي من منصبه، وأنهى عقود استثمار الشركة الخاصة التي تقدم الخدمات في المطار، وفق إعلام النظام.