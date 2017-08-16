كلاب شاردة تعبر الحدود السورية إلى تركيا هرباً من الحرب

قطع عدد من الكلاب الشاردة الحدود السورية التركية وصولاً لمقاطعة جيلان بينار التركية، لتقوم فرق البلدية المختصة بجمعها وإرسالها إلى مأوى خاص.

وقالت قناة “سي إن إن ترك”، أول أمس الاثتين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن بلدية جيلان بينار بالتعاون مع بلدية شانلي أورفا الكبرى، أنشأت فرقة خاصة تهدف لجمع الكلاب الشاردة والتي انتشرت مؤخراً “بعد قطعها الحدود السورية ودخولها إلى تركيا، هرباً من الحرب”.

وقال مساعد رئيس بلدية جيلان بينار إن البلدية تسعى لتلبية كافة الاحتياجات المرتبطة بهذه الكلاب من تطعيم وإعادة تأهيل، مضيفاً: “وفقاً للمادة 5199 من قانون حقوق الحيوان سيتم إرسال هذه الكلاب إلى مركز إيواء خاص بالحيوانات تعود ملكيّته لبلدية شانلي أورفا الكبرى، وستُقدّم هناك كافة الاحتياجات الضرورية لهم من تطعيم وإعادة تأهيل”.

وأشار إلى أن البلدية تجمع كافة الكلاب التي لم يثبت وجود ملكية لها بمركز المقاطعة وأريافها، مطالباً المواطنين بالاتصال بالرقم 153 للتبليغ عن أي كلب ضال.