مدينة أسترالية على رأس قائمة أفضل مدينة للعيش في العالم و سورية في مؤخرة الترتيب

مدينة أسترالية على رأس قائمة أفضل مدينة للعيش في العالم و سورية في مؤخرة الترتيب

فازت مدينة ملبورن الأسترالية، للمرة السابعة على التوالي، بلقب المدينة الأكثر ملاءمة للعيش على مستوى العالم، وفقًا لتقييم أجرته مجلة ايكونوميست البريطانية.

وبعد تقييم شمل 140 مدينة حول العالم، قالت المجلة إن مدينة ملبورن هي “الأكثر ملاءمة للعيش في العالم”، مشيرة أن التقييم شمل الاستقرار والأمن والبنية التحتية والصحة والثقافة وغيرها من المجالات الحيوية.

وأضافت المجلة أن ملبورن حصلت على نقاط كاملة في مجالات الصحة والبنية التحتية، ووصلت النقاط التي جمعتها المدينة خلال عملية التقييم إلى 97.5 نقطة من 100 نقطة.

ولفتت إلى أن ملبورن حافظت من خلال هذا التقييم على مكانتها للمرة السابعة على التوالي، كالمدينة الأكثر ملائمة للعيش، تبعها كل من فيينا في النمسا (97.4 نقطة)، وفانكوفر في كندا (97.3 نقطة)، وتورونتو الكندية (97.2 نقطة)، وأديلياد الأسترالية (96.6 نقطة).

كما تمكنت كل من مدينة كالغاري في كندا (96.6 نقطة)، وبيرث في النمسا (95.9 نقطة)، وأوكلاند في نيوزيلاندا (95.7)، وعاصمة فنلندا هلسنكي (95.6 نقطة)، وهامبورغ الألمانية (95 نقطة)، من دخول قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

وجاء في ذيل القائمة، العاصمة السورية دمشق، وسبقها في ترتيب نهاية القائمة مدينة لاغوس النيجيرية، وطرابلس الليبية، ودكا البنغلادشية، وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة. (ANADOLU)