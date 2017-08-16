وزير خارجية تركيا : تزويد أمريكا للوحدات الكردية بالسلاح تهديد كبير و خطر على مستقبل سوريا

وزير خارجية تركيا : تزويد أمريكا للوحدات الكردية بالسلاح تهديد كبير و خطر على مستقبل سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تزويد الولايات المتحدة تنظيم “ب ي د” (وحدات الحماية الكردية) بالسلاح، تهديد كبير وخطر على مستقبل سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به تشاوش أوغلو، لإحدى قنوات شبكة “تي أر تي” التركية الرسمية، مضيفا أن تزويد واشنطن التنظيم المذكور بالسلاح يشكل تهديدا كبيرا على أمن تركيا أيضا في الوقت ذاته.

وأكد على أن بلاده لا تصوّب تزويد حلفيتها واشنطن التنظيم بالسلاح، مشددا أن بلاده ستكافح التهديد المذكور. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترسل تقريرا شهريا لتركيا حول الأسلحة والمعدات والذخائر التي تزود بها التنظيم المذكور في سوريا.

وأوضح أن التقرير، الأخير يشير إلى أن الولايات المتحدة أرسلت عربات مصفحة ومعدات إلى التنظيم، لكنها لم ترسل أسلحة وذخائر.

ولفت إلى أهمية تزويد الولايات المتحدة لتركيا بتلك المعلومات “لكن المشكلة الأساسية هي تزويد التنظيم بالسلاح، ولا فائدة من ابلاغنا عنها”.

وأضاف أن روسيا تتفهم حساسية تركيا فيما يتعلق بالتنظيم، وأن بلاده لم تشاهد تزويد موسكو له بالسلاح. (ANADOLU)