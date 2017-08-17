ألمانيا : السجن 11 عاماً لرجل أضرم النار بشريكة حياته و تسبب بمقتل شخصين !

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل لمدة 11 عاما بعدما أضرم النار في شريكة حياته (صاحبة لا زوجة) وتسبب لها في أضرار جسدية بالغة.

كما أدانت محكمة مدينة إرفورت يوم الأربعاء المتهم (33 عاما) بتهمة القتل الخطأ في حالتين، حيث لقي رجلان حتفهما في الحريق الذي أضرمه المتهم.

وكان المتهم أضرم النار في شريكة حياته في يناير الماضي خلال شجار بينهما، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة.

وطالت ألسنة النيران النزل الذي كان يقيم فيه المتهم مع شريكة حياته، وهو نزل مخصص للمعوزين اجتماعيا، في مدينة أبولدا بولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وأتى الحريق على النزل بأكمله، وتسبب في مقتل رجلين.

وكان الادعاء العام طالب بسجن المتهم لمدة 13 عاما. (DPA)