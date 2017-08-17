ألمانيا : المغني الشعبي السوري العالمي عمر سليمان يفتتح مهرجاناً في كولن ( فيديو )

افتتح المغني السوري الشعبي “عمر سليمان” مهرجان البوب في كولون، بألمانيا، الأربعاء.

ويشارك في المهرجان المعروف باسم c/o pop، العديد من النجوم العالميين.

مجلة فوكوس الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اليوم الأول افتتح بعرض لفرقة “موديرات” من برلين، إلى جانب حفل للمغني السوري عمر سليمان، في المسرح المفتوح بتانسبرونن، في كولن.

وأضافت المجلة أن سليمان يعرف بتقديمه مزيجاً من التراث الشعبي العربي والرقص والموسيقى الإلكترونية.

وحاز سليمان على شهرة عالمية، في خلال القليلة الماضية، وأقام العديد من الحفلات في الدول الأوروبية.

وقال مدير المهرجان “نوربرت أوبرهاوس”: “لدينا فنانون وفنانات مثل نوغا إيريز وتاش سلتانا، وحضورهن في أي مهرجان ليس بالأمر السهل”.

ويبلغ سعر تذكرة حضور فعاليات المهرجان 75 يورو للشخص الواحد، أما سعر التذكرة بين يومي الأربعاء والجمعة 35 يورو، لتصبح يوم السبت 25، والأحد 15.

المعلومات الكاملة عن المهرجان (اضغط هنا).

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