برشلونة : 13 قتيلاً و عشرات الجرحى جراء حادثة الدهس الإرهابية .. ” داعش ” يتبنى و اعتقال مشتبه به

برشلونة : 13 قتيلاً و عشرات الجرحى جراء حادثة الدهس الإرهابية .. ” داعش ” يتبنى و اعتقال مشتبه به

اعتقلت الشرطة الإسبانية شخص يشتبه بأنه منفذ عملية الدهس التي أوقعت، مساء اليوم الخميس، قتلى وجرحى في منطقة سياحية وسط مدينة برشلونة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الاذاعة الإسبانية العامة ” RTVE” قولها “إنه تم توقيف مشتبه به في تنفيذ الهجوم عبر شاحنة” في شارع لاس رامبلاس الشهير وسط برشلونة.

وأوضحت الإذاعة نفسها نقلًا عن محققين أن المهاجم استخدم شاحنتين، إحداها للهجوم والثانية كوسيلة للهروب.

وأكّدت الشرطة في وقت لاحق اعتقالها شخص تعتقد أنه متورط في الهجوم، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت الشرطة، أنها تتعامل مع الموقوف على أنه “إرهابي”.

ولم يرد بعد أي تفاصيل عن الشخص الذي تم توقيفه أو الدافع وراء الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية الخاصة “يوروبا برس”، أن الشرطة تبحث عن رجل يدعى ادريس اوكابير، تقول إنه يشتبه في أنه استأجر شاحنة لها صلة بالهجوم.

ولم يتضح ما اذا كان هذا الشخص هو نفس الرجل الذي اعتقل.

وأسفرت عملية الدهس التي وصفتها الشرطة بأنها “عمل إرهابي” عن وقوع عشرات الضحايا، فيما تضاربت الأنباء حول أعدادهم.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، وبينها قناة “تي في 3” وإذاعة “كادينا سر”، عن سقوط 13 قتيلا على الأقل و20 جريحًا، في عملية الدهس، فيما أكدت الشرطة الإسبانية سقوط قتيل واحد، و32 جريحًا، بينهم 10 بـ”حالة الخطر”.

وتناقلت وسائل إعلام صوراً قيل إنها للمشتبه ادريس اوكابير، ونقلت وسائل إعلام كاتالونية عن الشرطة قولها، إن المقبوض عليه أنكر أي علاقة له بالهجوم، وأن بطاقته التي وجدت في مكان الحادث سرقت منه.

وتبنى تنظيم “داعش” العملية، عبر بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له، وجاء فيه: “منفذو هجوم برشلونة هم من جنود الدولة الإسلامية ونفذاو العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف”. (ANADOLU-AKSALSER)