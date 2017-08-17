دي ميستورا : مفاوضات جوهرية و هامة حول ” إيجاد حل سياسي في سوريا ” قد تبدأ قريباً

دي ميستورا : مفاوضات جوهرية و هامة حول ” إيجاد حل سياسي في سوريا ” قد تبدأ قريباً

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، في جنيف أن مفاوضات جوهرية وهامة حول ايجاد حل سياسي للحرب في سوريا قد تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال دي ميستورا للصحافيين “قد نركز في نهاية المطاف على جدول اعمال لمحادثات حقيقية وجوهرية ، نأمل أن تتم في اكتوبر”.

وأعرب دي ميستورا عن أمله فى أن تمضي قدما عملية تحرير الرقة، من أيدى متطرفى “الدولة الاسلامية” (داعش)، حتى محادثات اكتوبر.

وبالإضافة إلى ذلك، عقد الدبلوماسي الأممي الأمل على الجهود الحالية، التي تبذلها جماعات المعارضة السورية للتوحيد في منصة واحدة يمكن أن تتفاوض مع النظام.

وتابع دي ميستورا أن على روسيا وإيران، اللتين تدعمان بشار الأسد، استخدام نفوذهما لحمل الحكومة على الدخول في محادثات جوهرية.

كما أعلن دي ميستورا أن وزارة الخارجية الروسية عرضت، فى اوائل اغسطس/آب ، نشر قواتها العسكرية على طول طرق نقل مساعدات الأمم المتحدة فى سورية للحيلولة دون وقف تدفق المساعدات .

ووصلت خمسون شاحنة مساعدات إلى مدينة دوما اليوم الخميس فى أول قافلة قامت روسيا بتسهيل مرورها.

وقال دي ميستورا “اننى اتوقعأن يصبح هذا نموذجا يحتذى به”.