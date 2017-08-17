مسؤول رفيع في حزب البعث : العائدون إلى حضن الوطن هم القتلة الحقيقيون .. و عليهم تقبيل البوط العسكري أمام وسائل الإعلام

17 أغسطس، 2017
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هاجم وزير الإعلام السابق، وعضو القيادة القطرية في حزب البعث، المغتصب للدولة والمجتمع، مهدي دخل الله، “العائدين إلى حضن الوطن”، مطالباً إياهم بتقبيل أحذية جنود الجيش النظامي أمام وسائل الإعلام، كدليل على صدق توبتهم.

وقال دخل الله في مقالة نشرتها صحيفة البعث التابعة للنظام، أمس الأربعاء، إن “حضن الوطن اتسع واتسع وازداد دفؤه إلى حدود قد لا يتحملها المنطق، وإن ضرع الوطن بات يدر من الحليب ما يكفي للتائبين المساكين”.

وأضاف: “شو خسروا الشباب؟ ما خسروا شي، إذا ربح أعداء سورية فسيأتون مع سكاكينهم ليذبحونا من الوريد إلى الوريد، وإذا ربحت سورية فسيأتون تائبين إلى حضن الوطن الدافئ، وكأن شيئاً لم يكن”، مشيراً إلى أن “بعضهم يمنّ على الوطن بعودته، ويدعي أنه يعود لإنقاذ سورية، كما أكدت إحدى التائبات على شاشة إحدى الفضائيات”، في إشارة إلى أسماء كفتارو.

واعتبر مهدي أن “هؤلاء هم القتلة الحقيقيون، وإن لم يحملوا السلاح مباشرة”.

وتساءل مهدي: “لماذا تكون حكمة سورية أكبر من حكمة الجميع؟ ولماذا يكون حضنها أكثر دفئاً من أحضان أوطان كبرى كروسيا وفرنسا؟ ولماذا يكون ضرعها أكثر إدراراً من ضروع الآخرين”.

وختم مهدي مقاله بالقول: “على كل خائن (تائب) أن يذهب إلى نقطة من نقاط الجيش العربي السوري، لينحني أمام الجنود الذين حمونا من نتائج خيانته، بل وليقبل بصطار أحد الجنود أمام وسائل الإعلام، فهذا البصطار فيه من الشرف والوطنية أكثر مما في أدمغتهم وضمائرهم”.

يذكر أن دخل الله كان وزيراً للإعلام في عهد حكومة ناجي عطري، ويشغل حالياً منصب عضو القيادة القطرية لحزب البعث (رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام).

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6 آراء على “مسؤول رفيع في حزب البعث : العائدون إلى حضن الوطن هم القتلة الحقيقيون .. و عليهم تقبيل البوط العسكري أمام وسائل الإعلام”

  1. انهم خونة لوطنهم وعبيد لمصلحتهم انهم كلاب يلهثون وراء عظمة يلقيها هذا او ذاك ولا يصح الا الصحيح فموقع هؤلاء مع مقبلي البوط العسكري مثلك تماما ولا وجود لهم في اي طرف يسعى لحرية سوريا
    ان شرط التوبة برأيي لايكفيه تقبيل البوط العسكري لمليشيا بشار بل يجب ان يمتد لتقبيل بوط الجنود الروس وقطاع الطرق من الحرس الثوري الفارسي والحشد الشيعي ومرتزقة الافغان ولا ننسى زعران ومهربي الحشيش من اتباع حسن الدجال
    هنيئا لهم بكم وهنيئا لكم جميعا البوط الذي تقدسون والذي يحمله القاتل المجرم بشار في داخل رأسه وليس في رجله

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  2. ليصف نواف البشير و الوطنجيين العائدين الى ياخور النظام على الدور للحس صباط النمر و …ام البيارق.

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  3. شفتوا الذل ايها العائدون الى حضن الوطن هل علمتم ما المطلوب منكم ايها الخونة . المطلوب تقبيل بسطار اي عسكري امام الصحافة والإعلام ،،، والتمسح به وذرف الدموع على التوبة الابدية . واليكم يا احبابي هذه القصة التي تنطبق تماما على هؤلاء الخونة الذين خانوا امتهم ووطنهم .. عندما استطاع نابليون بونابرت بعد جهد جهيد احتلال النمسا . أتى اليه الضابط النمساوي الخاين … رمى نابليون على الارض كيس بداخله مبلغ من المال . التقطه الضابط الخاين ومد يده لمصافحة نابليون رفض نابليون مصافحته وبصق عليه … تعجب ضباط نابليون من هذا التصرف مع انه قدم خدمات للجيش الفرنسي … فكان جواب نابليون هو التالي ( الخاين لوطنه كمثل السارق من مال ابيه ،، ليطعم اللصوص … فلا ابوه سامحه …. ولا اللصوص شكروه ….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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  4. واااااخ.. كل هالمناصب لجردون متل هاد .. شو هالتصريحات وضرع الوطن وحكمة الوطن .. الوطن ياللي معظموا جرادين متلك ما تتأمل منو اي خير .. اول شي لازم ياللي متلك ينقرضوا ويبقى بسورية بس البشر . .يعني بيطلعوا شي مو اكتر من مليون .. وهيك .. وفقط هيك .. ممكن يصير في بلد اسمو سورية. غير هيك رح تضل مزبلة ..

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  6. الله كبير إذا ماانتصفنا بالدنيا مننتصف بالأخير اكيد
    الله يلعنك مفكر البلد بلد ابوك

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