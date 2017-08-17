نائبة أسترالية مناهضة للإسلام و اللاجئين ترتدي ” البرقع ” داخل البرلمان !

ارتدت النائبة الأسترالية بولين هانسون التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، برقعاً وتوجهت إلى البرلمان اليوم ضمن حملتها لفرض حظر على ارتدائه، الأمر الذي أثار غضب الحكومة والمسلمين.

وجلست هانسون في مقعدها في مجلس الشيوخ حوالى 20 دقيقة وهي ترتدي البرقع الذي غطي وجهها وجسمها بالكامل قبل أن تخلعه وتدعو إلى حظر ارتدائه في الأماكن العامة لدواع أمنية.

وقالت هانسون التي تتزعم حزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف لمجلس الشيوخ: «أنا سعيدة للغاية أن أخلع هذا لأن هذا ما لا ينبغي أن يلائم هذا البرلمان».

وتابعت: «إذا دخل شخص يرتدي قناعاً أو خوذة إلى بنك أو أي مبنى أو حتى قاعة محكمة فسيتعين خلعها. لماذا لا ينطبق الأمر نفسه على من تغطي وجهها ولا يمكن تحديد هويتها».

وفي السنوات الأخيرة تخوض هانسون، التي اشتهرت في التسعينيات بسبب معارضتها للهجرة من آسيا ولطالبي اللجوء، حملة ضد الزي الإسلامي وبناء المساجد.

وانتقد المدعي العام جورج برانديس ما فعلته هانسون. وقال وسط تصفيق أعضاء المجلس: «لن أتظاهر بتجاهل اللعبة المثيرة التي حاولت أن تقدميها اليوم بارتدائك البرقع».

وأضاف: «أود مع كل الاحترام أن أحذرك وأنصحك بأن تكوني حذرة جداً من الإساءة التي ربما تسببيها للحساسيات الدينية عند أستراليين آخرين».

وقال عادل سلمان نائب رئيس المجلس الإسلامي في ولاية فكتوريا إن تصرف هانسون «استهزاء بمكانتها». وأضاف أنه «محبط للغاية لكنه غير مفاجئ لأنها حاولت الاستهزاء بالعقيدة الإسلامية مراراً».

وكانت أستراليا رفعت مستوى التهديد الإرهابي في أيلول (سبتمبر) 2014 واعتمدت قوانين أمنيّة جديدة، وسط مخاوف من هجمات يشنّها أفراد من وحي تنظميات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقدّر السلطات الأستراليّة بأنّ 110 من مواطنيها على الأقلّ سافروا إلى سورية أو العراق للانضمام الى المتشددين وبأنّ نحو 60 منهم قد قتلوا. (AFP)