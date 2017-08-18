” الخائنة ميركل ” .. صيحات استهجان يمينية تهاجم مستشارة ألمانيا خلال دفاعها عن قرار استقبال اللاجئين

قوبلت المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل بصيحات استهجان تصفها بـ «الخائنة» من محتجين يمينيين شرق ألمانيا أمس (الخميس)، وهي تدافع عن قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد.

وخرجت مركل عن نص الخطاب الذي كانت تلقيه أمام آلاف الناخبين، قائلة أنها كانت «أوقاتاً صعبة في 2015 عندما دخل ألمانيا طوفان من طالبي اللجوء، كثر منهم من الشرق الأوسط».

واللقاء الذي عقد في أنابيرغ – باكهولز قرب الحدود مع جمهورية التشيخيا هو اللقاء الانتخابي الأول لمركل في شرق ألمانيا الذي كانت أجزاء منه أرضاً خصبة للسياسات المناوئة للهجرة. وجاء ذلك قبل خمسة أسابيع من انتخابات يتوقع أن يعاد فيها انتخابها لفترة رابعة.(AFP)