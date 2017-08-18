السعودية : إعتقال سوري على حاجز أمني لكونه ” مطلوب للجهات الأمنية بسبب تأييده نظام بشار الأسد “

18 أغسطس، 2017
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قالت صحيفة “سبق” السعودية، الجمعة، إن “فطنة رجل أمن قادت إلى القبض على مقيم سوري ومطلوب أمني، بسبب تأييده لنظام بشار الأسد في سوريا، بعدما حاول مغافلة نقطة أمنية بمحافظة جدة”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن “عملية الضبط تمت عندما اشتبه أحد رجال الأمن بمحافظة جدة بالقرب من نقطة أمنية بشخص مترجل محاولاً مغافلة رجال الأمن وعند استيقافه وبعد التعرف على هويته اتضح أنه مقيم سوري الجنسية مطلوب للجهات الأمنية وعليه تعميم سابق وأمر ضبط وعليه إيقاف لخدماته بسبب تأييده لنظام بشار الأسد”.

وأضافت: “تولت الجهات الأمنية إيقافه لإكمال الإجراءات وتسليمه لمركز شرطة الشمالية تمهيداً لإحالته للنيابة العامة واتخاذ ما يلزم بحقه”.

 

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رأيان على “السعودية : إعتقال سوري على حاجز أمني لكونه ” مطلوب للجهات الأمنية بسبب تأييده نظام بشار الأسد “”

  2. اذا كان منحبكجي عادي ولا دخل له بالجيش والامن السوري فالاحرى بكل السوريين اللذين حزنوا و استنكروا ما فعل كلاب نصر اللات في لبنان لبعض الشبان السوريين ان يحزنوا ويستنكروا تصرف السلطات السعودية فلا فرق بين الحالتين ….وان الاوان لكي نفهم ونتعظ ان لا احد يقف مع الشعب المظلوم ولا احد يراعي مصالحه وان كل جهة تحاول تسجيل نقاط على الطرف الاخر بالضغط وارهاب مناصرية …

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