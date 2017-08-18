بثينة شعبان : الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض التقسيم في سوريا .. و الكرد لا يتعاملون معهم

بثينة شعبان : الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض التقسيم في سوريا .. و الكرد لا يتعاملون معهم

قالت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية والسياسية لبشار الأسد، إن الحوار متواصل من أجل التوصل إلى “خفض التوتر في إدلب وإنّها مرشّحة لأن يشملها تفاهم خفض التوتر”، مشيرة إلى أن “مدة اتفاقات خفض التوتر 6 أشهر ويجب بعدها إيجاد الحل للجماعات المسلحة”.

وفي مقابلة مع قناة الميادين التابعة للنظام على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي اعتبرت شعبان أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا تأخر في الوصول إلى الكلام عن تحول في مسار الأزمة السورية مشيرة إلى أن “كلامه هو محاولة لإعطاء مسار جنيف ألقاً جديداً لكن الحسم في الميدان والتحول فرضه الجيش السوري وحلفاؤه منذ انتصار حلب وتحريرها الذي شكل مفصلاً هاماً في وعي السوريين”.

واتهمت شعبان تركيا بحاولة اللعب مع كل الأطراف بهدف كسب دور إقليمي كبير من خلال ما تفعله من دمار في سوريا، مضيفة أن “تركيا ترعى الإرهابيين والإخوان المسلمين وهي تقول شيئاً لكنها تفعل شيئاً آخر”.

وشددت شعبان أن “وجود القوات التركية هو إعتداء سنواجهه في الوقت المناسب” مضيفة أن دمشق ترفض دور أنقرة في مناطق خفض التوتر حيث تحاول تركيا شرعنة وجودها.

المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية أكدت أن الدولة السورية “لا تنظر إلى المعارضات بمنظار واحد بالرغم من أنها لم تجد مواقف مدافعة عن سوريا”.

ولفتت إلى أن “هناك بعض الداعمين للمعارضات يحاولون تغيير مواقفهم” معتبرة أن “التحول أو التغير في مواقف بعض المعارضات مؤشر في التحولات الإقليمية والدولية”.

وعن المواقف الخليجية، أكدت شعبان أن “مواقف السعودية وقطر تجاه سوريا لم تتغير، والمعارضات لعبت دوراً في استهداف سوريا” فيما توقعت تخفيفاً للتوتر في الاقليم قريباً مما سينعكس إيجاباً على سوريا مضيفة أن “إيران تنادي بعلاقات طبيعية مع دول الجوار وسوف تضطر السعودية إلى التخلي عن سياسة العداء لطهران”. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الأردن قالت شعبان إنها “مرشحة لأن تكون جيدة رغم ما تعرضنا له من ألم”.

وشددت شعبان على أن “الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض التقسيم في سوريا” نافية تعامل الكرد مع الأميركيين متهمة واشنطن بالقيام بتصفيات عرقية في العراق لفرض التقسيم.

ورأت المسؤولة السورية أن “التحول الداخلي في سوريا هو في إطار التحول الدولي الذي يشهد تراجعاً للغرب وهيمنته” مضيفة أنه “يحتاج استكمال المعركة وضرب الإرهاب واستكمال مسارات أستانة وجنيف”.