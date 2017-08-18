تقرير أممي : التحالف العربي مسؤول عن نصف ضحايا الأطفال في اليمن

كشفت مسودة تقرير للأمم المتحدة، اطلعت عليها رويترز، اليوم الخميس، أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مسؤول عن نحو 51 في المئة من القتلى والمصابين من الأطفال في اليمن العام الماضي، ووصفت ذلك بأنها نسبة “مرتفعة بشكل غير مقبول”.

وألقت مسودة التقرير المعني بالأطفال والصراع المسلح بالمسؤولية على التحالف بقيادة السعودية في سقوط أكثر من 680 طفلا بين قتيل وجريح، وفي 3 أرباع الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن.

ولا تزال المسودة بحاجة إلى تصديق الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ويمكن أن تدخل عليها تغييرات.

وخلصت مسودة التقرير إلى أن “الهجمات التي نفذت جوا تسببت في سقوط ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي لضحايا الأطفال مع مقتل 349 طفلا وإصابة 333″.

وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة جوية في اليمن في مارس/ آذار 2015 لهزيمة المسلحين الحوثيين.

ويرجع الأمر لغوتيريش لاتخاذ قرار بشأن إعادة التحالف بقيادة السعودية إلى قائمة سوداء ملحقة بالتقرير تضم منتهكي حقوق الأطفال. وأدرج التحالف لفترة وجيزة العام الماضي في تلك القائمة، وأزاله الأمين العام آنذاك، بان كي مون، انتظارا لمراجعة الأمر.

واتهم بان، في ذلك الوقت، السعودية بممارسة ضغوط “غير مقبولة”، بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الرياض هددت بقطع تمويلها لبرامج الأمم المتحدة. ونفت السعودية تهديد بان.

وكان سبب إدراج التحالف في تلك القائمة السوداء العام الماضي هو تقرير من الأمم المتحدة يحمله مسؤولية سقوط 60 في المئة من الضحايا الأطفال في اليمن في 2015، ونصف الهجمات على المدارس والمستشفيات.

وقالت بعثة السعودية إلى الأمم المتحدة في بيان، أمس الأربعاء، إنه “ليس هناك مبرر على الإطلاق” لإدراج اسم التحالف في القائمة السوداء. ورفضت البعثة السعودية التعليق على ما خلصت إليه مسودة التقرير عن عام 2016.

ويصدر التقرير باسم غوتيريش، لكن من يعد مسودته هي مبعوثته الخاصة المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة فرجينيا جامبا. ورجح مسؤولون نشر التقرير الشهر المقبل. ويعد هذا التقرير بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي.

وقالت مسودة التقرير “الأمم المتحدة أحيطت علما بإجراءات اتخذها التحالف في 2016 لتقليل أثر الصراع على الأطفال… لكن رغم تلك الإجراءات استمر وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأطفال بمعدلات مرتفعة غير مقبولة في 2016″.

وأضافت المسودة أن الحوثيين والقوات المتحالفة معهم مسؤولون عن نحو ثلث إجمالي الضحايا من الأطفال الذين تحققت منهم الأمم المتحدة وعددهم 1340 طفلا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن غوتيريش تلقى مسودة تقرير 2016 هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يناقشها مع جامبا غدا الجمعة مضيفا “الأمر لا يزال قيد البحث”. (REUTERS)