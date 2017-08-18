سيدة يعتقد أنها ” أكبر لاجئة في العالم ” مهددة بالترحيل من السويد !

18 أغسطس، 2017
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باتت لاجئة أفغانية مسنة، تبلغ من العمر 106 عاماً، ويعتقد أنها أكبر لاجئة في العالم سناً، مهددة بالترحيل من السويد، بعد رفض مصلحة الهجرة منحها الإقامة.

صحيفة “بلانكسبوت” قالت، بحسب ما نقلت عنها شبكة “الكومبس” السويدية، إن مصلحة الهجرة، رفضت طلب اللجوء، الذي تقدمت به المسنة، في شهر حزيران الماضي ووفقاً لقرار المصلحة، فإنه يجب إعادة اللاجئة الى أفغانستان أو أي بلد آخر يرغب في استقبالها.

وجرى استئناف قرار الرفض الصادر عن المصلحة، ولم تبت المحكمة الإدارية بالقضية حتى الآن.

وأثارت الصحافة قضية المسنة بعد لقائها وسائل الإعلام الدولية في مخيم للاجئين في كرواتيا، خريف العام 2015، وبعد بضعة أشهر وصلت هي وأسرتها إلى السويد.

 

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رأي واحد على “سيدة يعتقد أنها ” أكبر لاجئة في العالم ” مهددة بالترحيل من السويد !”

  1. اذا بيقبلوا بعطيها اقامتي و الله على ما أقول شهيد لعنة الله عليهم حثالة كل بلادهم ما بتسوي شارع بقريتي حياتهم شغل ٥ ايام و سكر و ….. يومين. إنسانية مزيفة كلاب شوارع.
    يتعاملوا مع البشر كأرقام و هم من نهب الشعوب الفقيرة و سلط عليهم حفتر و سيسي و بشار و كل الجرب الاجرامي.

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