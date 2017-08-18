سيدة يعتقد أنها ” أكبر لاجئة في العالم ” مهددة بالترحيل من السويد !

باتت لاجئة أفغانية مسنة، تبلغ من العمر 106 عاماً، ويعتقد أنها أكبر لاجئة في العالم سناً، مهددة بالترحيل من السويد، بعد رفض مصلحة الهجرة منحها الإقامة.

صحيفة “بلانكسبوت” قالت، بحسب ما نقلت عنها شبكة “الكومبس” السويدية، إن مصلحة الهجرة، رفضت طلب اللجوء، الذي تقدمت به المسنة، في شهر حزيران الماضي ووفقاً لقرار المصلحة، فإنه يجب إعادة اللاجئة الى أفغانستان أو أي بلد آخر يرغب في استقبالها.

وجرى استئناف قرار الرفض الصادر عن المصلحة، ولم تبت المحكمة الإدارية بالقضية حتى الآن.

وأثارت الصحافة قضية المسنة بعد لقائها وسائل الإعلام الدولية في مخيم للاجئين في كرواتيا، خريف العام 2015، وبعد بضعة أشهر وصلت هي وأسرتها إلى السويد.