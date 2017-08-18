عرب و مسلمون من بين ضحايا هجومي برشلونة

ذكر جهاز الطوارئ في إقليم كاتالونيا الإسباني اليوم الجمعة أن الأشخاص، الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء الهجومين الإرهابيين في برشلونة وكامبريلس بإسبانيا، من 34 دولة مختلفة,

والبلدان هي: ألمانيا والجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا والمغرب وكندا والصين وكولومبيا ورومانيا وفنزويلا وكوبا والإكوادور ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة والفلبين وفرنسا وبريطانيا واليونان وهولندا وتايوان وهندوراس والمجر وإيرلندا وإيطاليا والكويت ومقدونيا وموريتانيا وباكستان وبيرو وجمهورية الدومينيكان وتركيا.

وأضافت السلطات أن العدد مبدئي، ولم يصدر بيان تفصيلي بأعداد القتلى والجرحى من كل دولة.

وكانت أجهزة الطوارئ الاسبانية أعلنت اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في اسبانيا ارتفعت إلى 14 شخصا، بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال هجوم الدهس في مدينة كامبريلس. وأعلن تنظيم “داعش” المسؤولية عن ذلك. (DPA)