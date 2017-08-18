علي جمعة : المرأة تستطيع أن تحمل و تنجب ذاتياً دون الحاجة لرجل ! ( فيديو )

قال الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر السابق، إن التجارب العلمية الطبية، أثبتت أن المرأة تستطيع أن تحمل وتنجب ذاتيا.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية “سي بى سي”، أن المرأة تستطيع أن تخرج منها الحياة عكس الرجل فلا يستطيع بمفرده أن يخرج الحياة، فالسيدة مريم رضى الله عنها، أنجبت ذاتيا دون الحاجة إلى رجل، ولكن الرجل ليس بإمكانه فعل ذلك، منوها إلى أن الإسلام جاء وأنصف المرأة منذ قديم الأزل ولم يهدر حقوقها.

وأوضح أن صورة المرأة عند جميع الديانات تقبل وتدبر في صورة شيطان وأنه تلاعب بها وتمكن منها وهي التي أضلت آدم و أغوته وكانت سببا في طرد الجميع من الجنة، ولكن الله تعالى أخبرنا أن المرأة ليست كذلك.