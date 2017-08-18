علي جمعة : المرأة تستطيع أن تحمل و تنجب ذاتياً دون الحاجة لرجل ! ( فيديو )

18 أغسطس، 2017
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قال الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر السابق، إن التجارب العلمية الطبية، أثبتت أن المرأة تستطيع أن تحمل وتنجب ذاتيا.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية “سي بى سي”، أن المرأة تستطيع أن تخرج منها الحياة عكس الرجل فلا يستطيع بمفرده أن يخرج الحياة، فالسيدة مريم رضى الله عنها، أنجبت ذاتيا دون الحاجة إلى رجل، ولكن الرجل ليس بإمكانه فعل ذلك، منوها إلى أن الإسلام جاء وأنصف المرأة منذ قديم الأزل ولم يهدر حقوقها.

وأوضح أن صورة المرأة عند جميع الديانات تقبل وتدبر في صورة شيطان وأنه تلاعب بها وتمكن منها وهي التي أضلت آدم و أغوته وكانت سببا في طرد الجميع من الجنة، ولكن الله تعالى أخبرنا أن المرأة ليست كذلك.

 

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رأي واحد على “علي جمعة : المرأة تستطيع أن تحمل و تنجب ذاتياً دون الحاجة لرجل ! ( فيديو )”

  1. فعلا تحتار في رجل الدين هذا . سبحان الله عندما يغتصب مجرم السلطة ويحكم اي بلد . تجد وبسرعة اصحاب المصالح الذين يبيعون اي شيء في سبيل ان يحظوا بفتات من الحاكم . فيوظفون علمهم في غير ما امر الله سبحانه وتعالى . هم مستعدين ان يتخلّوا عن شرفهم وقيمهم وعلمهم . لكن الغريب بالأمر ان من وصل الى ارزل العمر يبيع دينه بهذه السهولة .. لم يكن هذا المنافق يدلي بتصاريح تحشيشية عندما كان مفتيا ، ولكن عندما اصبح خارج دايرة الضوء أراد ان يلفت الأنظار اليه ،، اما بسبب ما يتعاطاه من حشيش او لأعطيات لكل فتوى تنال من الاسلام والمسلمين ، لم أعد اثق ولا برجل دين واحد فقد فضحت هذه الثورة معظمهم ؟؟؟؟؟؟

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