لانتقاده إيقاف رونالدو .. زين الدين زيدان مهدد بعقوبة مالية

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الفرنسي #زين_الدين_زيدان ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ #ريال_مدريد ، مهدّد بعقوبة غرامة مالية.

وأوضحت الصحيفة أن الغرامة المتوقعة تأتي بسبب اعتراض زيدان على عقوبة فرضها الاتحاد الإسباني على البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإيقاف خمس مباريات.

وأضافت أن زيدان قد يواجه غرامة بسبب انتقاد إيقاف كريستيانو، وفق ما نقلت شبكة الخليج أونلاين، وتعرّض رونالدو لعقوبة الإيقاف خمس مباريات، الاثنين الماضي، بقرار من الاتحاد الإسباني، بعد طرده في ذهاب كأس السوبر المحلي.

وتم إيقاف النجم البرتغالي بعد طرده في ذهاب كأس السوبر أمام الغريم التقليدي برشلونة، الأحد الماضي، وقيامه بدفع الحكم بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وغاب رونالدو عن مباراة إياب السوبر الإسباني أمام برشلونة، مساء الأربعاء الماضي، إضافة إلى غيابه عن أربع مباريات في الدوري المحلي (الليغا)؛ وهي ديبورتيفو لاكورونيا، وفالنسيا، وليفانتي، وريال سوسيداد.