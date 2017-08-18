وفاة بطل بارلمبي سوري اشتهر بمشاركته في عمل تلفزيوني

توفي، أول أمس الأربعاء، البطل الرياضي الذي يعاني من متلازمة داون (المنغولية)، علاء الزيبق، عن عمر 30 عاماً.

وكان علاء بطل سوريا في السباحة وصاحب إحدى ميداليات سوريا في الألعاب البارلمبية (الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة) في شنغهاي عام 2007.

وتوج الزيبق بالعديد من الميداليات والبطولات، كما اشتهر من خلال مشاركته في مسلسل “ما وراء الشمس”، إلى جانب كل من بسام كوسا ونادين.