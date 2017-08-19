أردوغان لوزير خارجية ألمانيا : من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة .. منذ متى تتعاطى السياسة و كم عمرك ؟ !

أردوغان لوزير خارجية ألمانيا : من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة .. منذ متى تتعاطى السياسة و كم عمرك ؟ !

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز هجوما شخصيا على وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل بسبب انتقاد الأخير طلب أردوغان من الأتراك المجنسين في ألمانيا بعدم التصويت لأحزاب ألمانية رئيسية في الانتخابات التشريعية القادمة.

وقال أردوغان السبت مخاطبا غابرييل “إنه لا يلتزم حدوده ! من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة؟ التزم حدودك! إنه يحاول إعطاءنا درسا …. منذ متى تتعاطى السياسة؟ كم تبلغ من العمر؟

وقال أردوغان إنه لن يتم الإفراج عن الألمان المحتجزين لدى تركيا، بمن فيهم صحفي بارز.

وذكر أردوغان: “لقد قدمت ملف 4500 إرهابي إلى السيدة المسؤولة عن ألمانيا (في إشارة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل)، ولم يتم قبول ملفات هؤلاء الإرهابيين للأسف”، مشيرا إلى أتراك في ألمانيا ترغب أنقرة في تسليمهم إليها.

وأضاف أردوغان: “ومع ذلك، فإنها طلبت مني إعادة شخص و شخصين و ثلاثة أشخاص. أنا آسف، إذا كان لديكم سلطة قضائية فلدينا سلطة قضائية أيضا”. وهناك ثلاثة مواطنين ألمان في السجون التركية، بينهم دينيز يوسيل، وهو صحفي لدى صحيفة “دي فيلت”.

وكرر أردوغان دعوته التي أطلقها أمس الجمعة إلى الألمان من أصل تركى بألا يصوتوا لأكبر ثلاثة أحزاب ألمانية في انتخابات الشهر القادم، واصفا إياها بأنها “أعداء تركيا”، وقال إنه يتعين على هؤلاء الأتراك تلقين تلك الأحزاب “أفضل درس”.

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قالت أمس الجمعة إنها لن تسمح لأي شخص “بالتدخل” في عملية الانتخابات الألمانية.

ويريد الرئيس التركي أن تسلم ألمانيا عددا من الأشخاص منحتهم ألمانيا اللجوء ومن بينهم أتباع حركة فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. (AFP-DPA-DW)